«Удмуртавтодорстрой» обязали отремонтировать дорогу в Увинском районе

Ува. Удмуртия. После вмешательства прокуратуры в Удмуртии отремонтировали дорогу «Ува — Мушковай — Тюлькино — Пушкари». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Прокурор Увинского района установил, что на дороге регионального значения имеются ямы и выбоины.

В связи с этим районный прокурор внёс руководителю «Удмуртавтодорстрой» представление и возбудил дело об административном правонарушении.

После этого дорогу привели в порядок.