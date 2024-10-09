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«Удмуртавтодорстрой» обязали отремонтировать дорогу в Увинском районе

17:20, 09 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
«Удмуртавтодорстрой» обязали отремонтировать дорогу в Увинском районе
17:20, 09 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
165
0
#Увинский район\n#Прокуратура\n#Удмуртавтодорстрой\n#ремонт дорог
Фото: ИА «Сусанин»
165
0

Причиной стали многочисленные повреждения на дороге «Ува — Мушковай — Тюлькино — Пушкари».

Ува. Удмуртия. После вмешательства прокуратуры в Удмуртии отремонтировали дорогу «Ува — Мушковай — Тюлькино — Пушкари». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Прокурор Увинского района установил, что на дороге регионального значения имеются ямы и выбоины.

В связи с этим районный прокурор внёс руководителю «Удмуртавтодорстрой» представление и возбудил дело об административном правонарушении.

После этого дорогу привели в порядок.

17:20, 09 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
165
0
#Увинский район\n#Прокуратура\n#Удмуртавтодорстрой\n#ремонт дорог