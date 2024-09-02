На борту потерпевшего крушение вертолета на Камчатке были жители Удмуртии и Пермского края

Петропавлоск-Камчатский. Камчатский край. Среди погибших в крушении вертолета Ми-8Т оказались жители нескольких регионов, в том числе Удмуртии. Об этом пишет «Интерфакс».

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил 3 сентября днем траура по погибшим в катастрофе. Глава напомнил, что на борту воздушного судна было 22 человека. Спасатели нашли 18 тел, среди которых жители Камчатского и Пермского краев, Москвы, Липецкой и Амурской областей, Удмуртии и Бурятии.

Напомним, 31 августа вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро» летел в районе горного массива Вачкажец на площадку в поселке Николаевка Елизовского района. В назначенное время экипаж не вышел на связь, а вечером 1 сентября спасатели обнаружили обломки вертолета. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).