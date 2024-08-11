Более 1 млн рублей отдала телефонным мошенникам продавщица из Удмуртии

Завьялово. Удмуртия. Более миллиона рублей похитили мошенники у продавщицы магазина из Завьялово под предлогом продления тарифа сотовой связи. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Обратившись в полицию 52-летняя дама пояснила, что накануне ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником оператора сотовой связи, и сообщил, что у неё заканчивается срок пользовательского соглашения с сотовой компанией. Звонивший предложил женщине продлить договор, для чего убедил назвать коды подтверждения из смс-сообщений.

Следом ей позвонил «сотрудник безопасности банка» и сообщил, что на неё оформлена онлайн-заявка в банке на получение кредита. После этого женщине неоднократно звонили неизвестные и представлялись сотрудниками правоохранительных органов и представителями портала Госуслуг.

В ходе разговора потерпевшую убедили, что для предотвращения незаконных действий необходимо оформить кредит в банках, продать автомобиль и перевести деньги на указанные счета. Только после того, как всё было утрачено, женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Уголовное дело завели по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере». За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

МВД по Удмуртии в очередной раз напоминает гражданам о бдительности при общении с незнакомыми. Ни под каким предлогом нельзя называть им поступающие в сообщениях коды и пароли; нельзя переводить деньги на неизвестные счета. При поступлении подобных сообщений нужно положить трубку и позвонить на горячую линию банка по телефону, указанному на оборотной стороне личной банковской карты.