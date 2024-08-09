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В Ижевске спасатели помогли мужчине, напоровшемуся на пику забора

09:40, 09 августа, 2024
В Ижевске спасатели помогли мужчине, напоровшемуся на пику забора
09:40, 09 августа, 2024
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#спасатели
Фото: vk.com/rescue_service.izhevsk
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Инцидент произошел на улице Максима Горького.

Ижевск. Удмуртия. В один из августовских дней спасателей Ижевска вызвали помочь мужчине, напоровшемуся на пику забора. Об инциденте рассказали в группе «Спасательный отряд» в соцсети «ВКонтакте».

Всё произошло рано утром у здания №79 по улице Максима Горького. На месте стало ясно — мужчина проткнул руку. Пруток забора спасатели перекусили с помощью болтореза, высвободили пострадавшего и передали врачам скорой помощи.

Напомним, весной 2024 года из забора пришлось вызволять мужчину, который застрял между прутьями головой.

09:40, 09 августа, 2024
461
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спасатели