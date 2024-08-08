Специальные указатели в Воткинском районе впервые помогли людям выбраться из леса

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе зафиксирован первый случай спасения заблудившихся в лесу при помощи стрелок-указателей. Об этом информирует сообщество «ПСО «СЕВЕР 18» Воткинск «ВКонтакте».

Утром 8 августа поступило сообщение о двух женщинах, заблудившихся в лесу рядом с СНТ «Редуктор». На поиски выехали сотрудники полиции.

Однако потерявшиеся женщины нашли геолокационную стрелку √14 и были дистанционно выведены руководителем поисково-спасательного отряда.

Напомним, стрелки установили в конце июня. Благодаря новым указателям заблудившиеся жители сообщают номер своей стрелки, позволяя диспетчеру определить их местонахождение и вывести из леса.