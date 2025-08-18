Закрыть
10:00, 18 августа, 2025
В Удмуртии спасатели нашли двух заблудившихся в лесу женщин 
10:00, 18 августа, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск
#Удмуртия
#заблудившиеся в лесу
Источник фото: ПСС УР
Инциденты произошли на территории Воткинского и Глазовского районов.

Воткинск. Удмуртия. 16 августа в Воткинском и Глазовском районах Удмуртии спасатели пришли на помощь двум женщинам, заблудившимся в лесу. Об этом сообщили в Поисково-спасательной службе Удмуртии. 

В Воткинском районе 20-летняя девушка отправилась в лес днем, чтобы отдохнуть в одиночестве на природе. Однако к вечеру, пытаясь вернуться домой, она потеряла ориентиры и вызвала помощь по номеру 112. Спасатели нашли ее всего за 15 минут.

В тот же день в Глазовском районе 70-летняя местная жительница пошла за грибами в лес у деревни Полом. Набрав полное ведро, она не смогла найти дорогу обратно и также позвонила в службу спасения. Ее обнаружили через два часа. Женщина вышла на звук громкоговорителя спасателей. 

#Ижевск\n#Удмуртия\n#заблудившиеся в лесу