Воткинск. Удмуртия. 16 августа в Воткинском и Глазовском районах Удмуртии спасатели пришли на помощь двум женщинам, заблудившимся в лесу. Об этом сообщили в Поисково-спасательной службе Удмуртии.

В Воткинском районе 20-летняя девушка отправилась в лес днем, чтобы отдохнуть в одиночестве на природе. Однако к вечеру, пытаясь вернуться домой, она потеряла ориентиры и вызвала помощь по номеру 112. Спасатели нашли ее всего за 15 минут.



В тот же день в Глазовском районе 70-летняя местная жительница пошла за грибами в лес у деревни Полом. Набрав полное ведро, она не смогла найти дорогу обратно и также позвонила в службу спасения. Ее обнаружили через два часа. Женщина вышла на звук громкоговорителя спасателей.