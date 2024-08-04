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С начала эпидсезона клещи покусали свыше 14 тысяч жителей Удмуртии 

17:00, 04 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
С начала эпидсезона клещи покусали свыше 14 тысяч жителей Удмуртии 
17:00, 04 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
84
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#Удмуртия\n#клещи
Фото: unsplash.com (Marino Linic)
84
0

Среди них более 2 тыс. детей.

Ижевск. Удмуртия. С начала эпидсезона более 14 тыс. жителей Удмуртии обратились с жалобами на укусы клещей. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по республике.

Всего с жалобами на присасывание клещей обратились 14 360 человек, что на 14% выше показателя 2023 года. Среди укушенных 2 691 ребенок.

Лабораторно на наличие возбудителей клещевого энцефалита и боррелиоза исследовано 10 822 клеща – 200 из них оказались с энцефалитом и 4 254 – с боррелиозом. Зарегистрировано 75 случаев заражения инфекциями, передающихся клещами – 37 иксодового боррелиоза и 38 случаев клещевого энцефалита. 

17:00, 04 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
84
0
#Удмуртия\n#клещи