С начала эпидсезона клещи покусали свыше 14 тысяч жителей Удмуртии 

Ижевск. Удмуртия. С начала эпидсезона более 14 тыс. жителей Удмуртии обратились с жалобами на укусы клещей. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по республике.

Всего с жалобами на присасывание клещей обратились 14 360 человек, что на 14% выше показателя 2023 года. Среди укушенных 2 691 ребенок.

Лабораторно на наличие возбудителей клещевого энцефалита и боррелиоза исследовано 10 822 клеща – 200 из них оказались с энцефалитом и 4 254 – с боррелиозом. Зарегистрировано 75 случаев заражения инфекциями, передающихся клещами – 37 иксодового боррелиоза и 38 случаев клещевого энцефалита.