В Удмуртии террористу вынесли приговор за вербовку заключенных

Ижевск. Удмуртия. В отношении заключенного одной из исправительных колоний Удмуртии вступил в силу приговор за содействие терроризму. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

Установлено, что обвиняемый, отбывая наказание за преступления террористической направленности и являясь сторонником идеологии международного терроризма, занимался вербовкой новых террористов на территории колонии.

Причастность подсудимого выявлена и расследована сотрудниками УФСБ и УФСИН по Удмуртии.

С учетом неотбытой части наказания суд лишил мужчину свободы на 17 лет с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а оставшегося срока – в колонии особого режима.