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В Удмуртии террористу вынесли приговор за вербовку заключенных

10:20, 29 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Удмуртии террористу вынесли приговор за вербовку заключенных
10:20, 29 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
663
0
#Удмуртия\n#терроризм
Фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
663
0

Мужчину лишили свободы на 17 лет.

Ижевск. Удмуртия. В отношении заключенного одной из исправительных колоний Удмуртии вступил в силу приговор за содействие терроризму. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

Установлено, что обвиняемый, отбывая наказание за преступления террористической направленности и являясь сторонником идеологии международного терроризма, занимался вербовкой новых террористов на территории колонии.

Причастность подсудимого выявлена и расследована сотрудниками УФСБ и УФСИН по Удмуртии.

С учетом неотбытой части наказания суд лишил мужчину свободы на 17 лет с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а оставшегося срока – в колонии особого режима.

10:20, 29 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
663
0
#Удмуртия\n#терроризм