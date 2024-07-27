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Житель Ижевска зарезал бывшую супругу у нее на квартире

15:27, 27 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Житель Ижевска зарезал бывшую супругу у нее на квартире
15:27, 27 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
93
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#нападение\n#убийство\n#Следственный комитет\n#трагедия\n#криминал\n#поножовщина
Фото: vk.com/susk18
93
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Обвиняемого заключили под стражу.

Ижевск. Удмуртия. Суд отправил под арест ижевчанина, обвиняемого в убийстве бывшей жены. Преступление произошло 24 июля, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

По версии следствия, обвиняемый в нетрезвом виде явился на квартиру 35-летней бывшей супруги по улице Карла Маркса в Ижевске, имея при себе нож. Этим ножом он несколько раз ударил женщину в шею, что привело к смерти потерпевшей. Орудие преступления злоумышленник спрятал, а сам попытался скрыться, но вскоре был установлен и задержан в результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных следователями совместно с полицейскими. 

Против задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). По ходатайству органов следствия мужчина заключен под стражу. 

15:27, 27 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
93
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#нападение\n#убийство\n#Следственный комитет\n#трагедия\n#криминал\n#поножовщина