Житель Ижевска зарезал бывшую супругу у нее на квартире

Ижевск. Удмуртия. Суд отправил под арест ижевчанина, обвиняемого в убийстве бывшей жены. Преступление произошло 24 июля, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

По версии следствия, обвиняемый в нетрезвом виде явился на квартиру 35-летней бывшей супруги по улице Карла Маркса в Ижевске, имея при себе нож. Этим ножом он несколько раз ударил женщину в шею, что привело к смерти потерпевшей. Орудие преступления злоумышленник спрятал, а сам попытался скрыться, но вскоре был установлен и задержан в результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных следователями совместно с полицейскими.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). По ходатайству органов следствия мужчина заключен под стражу.