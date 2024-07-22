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Очередной пожар из-за молнии произошел в Удмуртии

15:10, 22 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Очередной пожар из-за молнии произошел в Удмуртии
15:10, 22 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
289
0
#молния\n#Удмуртия\n#пожары
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
289
0

Горел двухэтажный деревянный дом.

Камбарка. Удмуртия. В Удмуртии загорелся деревянный дом из-за грозового разряда. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Вечером 21 июля на улице Труда в Камбарке после удара молнии загорелся двухэтажный дом.

Отмечается, что в доме никто не проживал, электричество было отключено.

«Соседи видели, как молния ударила в опору линий электропередач, она заискрилась. Вероятно, искра залетела через оконную раму или щель веранды и произошло возгорание», — рассказал дознаватель МЧС России Татьяна Шутова.

В результате пожара частично сгорел диван.

МЧС Удмуртии напоминает, что для защиты от прямого удара грозового разряда поможет система молниезащиты.

15:10, 22 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
289
0
#молния\n#Удмуртия\n#пожары