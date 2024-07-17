Этой новости я очень боялась: Татьяна Ишматова об отставке председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова

Ижевск. Удмуртия. Депутаты, руководители компаний комментирую в своих соцсетях уход Ярослава Семенова с должности премьер-министра республики. Напомним, он занимал пост с 2017 года.

«Сегодня узнала, что Ярослав Владимирович принял решение о смене места работы. Его новая должность очень интересная и в данный период времени очень ответственная. Верю в его порядочность, в его работоспособность и искреннее желание служить своей стране. Пусть всё получится на новом поприще, уважаемый Ярослав Владимирович! С интересом и добрым отношением будем следить за Вашими успехами на федеральном уровне и очень надеюсь, что в меру своих возможностей Вы всегда будете помогать нашей Удмуртии, которая на большой период Вашей жизни стала для Вас домом», — написала заместитель председателя Госсовета Удмуртии Татьяна Ишматова. Она призналась, что «очень боялась» этой новости.

«С глубочайшим уважением, дорогой Ярослав Владимирович, отношусь к Вашему решению. С огромной благодарностью за всё что Вы сделали. Желаю только побед!», — высказался руководитель «Ижавиа» Александр Синельников.

«Ярослав Владимирович открывает для себя новую работу в «Публично-правовой компании «Военно-строительная компания». Уверен, что, имея колоссальный опыт за плечами, он справится с новыми вызовами, как это всегда и было. Желаем удачи и всегда ждем в гости в Удмуртии!», — прокомментировал отставку премьер-министра трехкратный чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр по биатлону, председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по физической культуре, спорту и молодежной политике, председатель Федерации биатлона Удмуртии Иван Черезов.

Напомним, ранее об уходе Ярослава Семенова высказался глава Удмуртии Александр Бречалов.