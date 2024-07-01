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За оскорбления в адрес соседа по СНТ жительница Удмуртии заплатит моральную компенсацию

17:55, 01 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
За оскорбления в адрес соседа по СНТ жительница Удмуртии заплатит моральную компенсацию
17:55, 01 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
144
0
#суды\n#Глазовский район\n#оскорбления
Фото: ИА «Сусанин»
144
0

Для разрешения вопроса суд использовал три словаря русского языка.

Глазов. Удмуртия. За оскорбление соседа жительница Глазовского района выплатит моральную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба Глазовского районного суда.

Установлено, что ответчик своими действиями причинила истцу нравственные страдания, которые усугубились тем, что в момент оскорблений рядом была дочь потерпевшего.

В ходе рассмотрения дела суд установил, что истец и ответчик являются соседями в СНТ. Между ними возник конфликт из-за претензий к использованию каждым своего земельного участка. Истец указывал на оскорбления со стороны ответчика. В судебном заседании ответчик не отрицала этого факта.

При разрешении вопроса, являются ли высказывания ответчика оскорбительными, суд использовал Большой толковый словарь русского языка, словарь Ожегова, толковый словарь Даля, и пришел к выводу о явном оскорбительном характере произнесенных слов. Кроме того, было установлено, что оскорбления в адрес истца произносились в присутствии его супруги.

Учитывая обстоятельства дела, суд взыскал компенсацию в пользу истца в размере 10 тыс. рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.

17:55, 01 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
144
0
#суды\n#Глазовский район\n#оскорбления