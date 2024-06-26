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За сексуальное насилие в отношении дочери своих друзей осудили жителя Удмуртии

13:10, 26 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
За сексуальное насилие в отношении дочери своих друзей осудили жителя Удмуртии
13:10, 26 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
222
0
#насилие\n#дети\n#друзья\n#Воткинск
Фото: ИА «Сусанин»
222
0

Мужчину отправили на 13 лет в колонию строгого режима.

Воткинск. Удмуртия. Жителя Воткинска осудили за сексуальное насилие в отношении малолетней дочери своих друзей. Об этом сообщает пресс-служба Воткинского районного суда.

Суд установил, что 40-летний обвиняемый, применяя насилие, совершал действия сексуально характера в отношении ребенка своих друзей. Потерпевшая в силу возраста не могла понимать характер и значение совершаемых с ней действий.

Виновного отправили в колонию строгого режима на 13 лет с ограничением свободы на 1 год.

Приговор не вступил в законную силу.

13:10, 26 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
222
0
#насилие\n#дети\n#друзья\n#Воткинск