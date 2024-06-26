За сексуальное насилие в отношении дочери своих друзей осудили жителя Удмуртии

Воткинск. Удмуртия. Жителя Воткинска осудили за сексуальное насилие в отношении малолетней дочери своих друзей. Об этом сообщает пресс-служба Воткинского районного суда.

Суд установил, что 40-летний обвиняемый, применяя насилие, совершал действия сексуально характера в отношении ребенка своих друзей. Потерпевшая в силу возраста не могла понимать характер и значение совершаемых с ней действий.

Виновного отправили в колонию строгого режима на 13 лет с ограничением свободы на 1 год.

Приговор не вступил в законную силу.