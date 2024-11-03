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Житель Воткинска уснул с сигаретой и чуть не сгорел заживо

13:10, 03 ноября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Житель Воткинска уснул с сигаретой и чуть не сгорел заживо
13:10, 03 ноября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
69
0
#Воткинск\n#курение\n#пожары
Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
69
0

Его госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Воткинск. Удмуртия. Житель Воткинска чуть не сгорел заживо, уснув с непотушенной сигаретой. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Днём 2 ноября в трёхкомнатной коммунальной квартире пятиэтажного дома на улице 1905 года местный житель уснул на диване с сигаретой. Пожар обнаружили два соседа — они выломали дверь и увидели, как 46-летний хозяин комнаты лежит на горящем диване. Соседи вытащили мужчину в коридор, после чего попытались потушить пламя. В тот момент к ним на помощь подоспели пожарные, которые вынесли пострадавшего и вывели двух жильцов на улицу.

Площадь возгорания составила 5 кв. м. Курильщика в тяжёлом состоянии госпитализировали с ожогами головы, ног и дыхательных путей.

МЧС Удмуртии напоминает, что курение в постели смертельно опасно.

13:10, 03 ноября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
69
0
#Воткинск\n#курение\n#пожары