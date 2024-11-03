Житель Воткинска уснул с сигаретой и чуть не сгорел заживо

Воткинск. Удмуртия. Житель Воткинска чуть не сгорел заживо, уснув с непотушенной сигаретой. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Днём 2 ноября в трёхкомнатной коммунальной квартире пятиэтажного дома на улице 1905 года местный житель уснул на диване с сигаретой. Пожар обнаружили два соседа — они выломали дверь и увидели, как 46-летний хозяин комнаты лежит на горящем диване. Соседи вытащили мужчину в коридор, после чего попытались потушить пламя. В тот момент к ним на помощь подоспели пожарные, которые вынесли пострадавшего и вывели двух жильцов на улицу.

Площадь возгорания составила 5 кв. м. Курильщика в тяжёлом состоянии госпитализировали с ожогами головы, ног и дыхательных путей.

МЧС Удмуртии напоминает, что курение в постели смертельно опасно.