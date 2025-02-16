Глазов. Удмуртия. В Глазове огнеборцы спасли из пожара мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Ночью 16 февраля в Глазове загорелась квартира на 12 этаже 15-этажного дома. Соседи почувствовали запах дыма и вызвали пожарных. Огнеборцы вскрыли двери горящей квартиры и обнаружили плотное задымление.

«По полу из последних сил полз к выходу 60-летний хозяин. Его эвакуировали на улицу и передали врачам скорой помощи», — поделился дознаватель МЧС России Станислав Васильев.

Мужчина отравился угарным газом, но отказался от госпитализации.

По предварительной причине, пожар разгорелся из-за неосторожного курения пострадавшего. Огонь охватил 2 кв. м.

Сотрудники МЧС напоминают жителям Удмуртии, что нельзя курить в постели и в других непредназначенных для этого местах. И после курения нужно убедиться, что сигарета полностью потушена.