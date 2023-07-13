Пожарные спасли мужчину из горящего дома на улице Богдана Хмельницкого в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Огонь в жилом доме вспыхнул на улице Богдана Хмельницкого 12 июля. Очевидцы публиковали фотографии в соцсетях.

В результате пожара никто не пострадал, но огнеборцы вновь проявили героизм и спасли человека из горящего дома. Он находился на цокольном этаже и просил о помощи, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртии.

Выход был один – через небольшие окна на уровне ног, на которых стояли решетки. Мужчине передали дыхательный аппарат и заместитель начальника пожарно-спасательной части №3 МЧС Удмуртии Дмитрий Дресвянников вместе с пожарным Владимиром Никитиным стали ломать решетку, после чего вызволили пострадавшего.

Позже выяснилось, что двое его детей успели выбежать из горящего дома, мать выбралась через окно. Мужчина же думал, что они находятся дома, пошел их спасать, но оказался в ловушке, пишут в ГУ МЧС по УР.

После мужчина поблагодарил заместителя начальника пожарно-спасательной части №3 МЧС Удмуртии Дмитрия Дресвянникова за спасение.

Огонь успел повредить кровлю дома, гараж, баню, сарай и стену соседнего дома, но спасателям удалось остановить переход огня. Общая площадь пожара составила 110 кв. м. Предварительной причиной возгорания называют короткое замыкание проводов на вводе в дом.

В ГУ МЧС по Удмуртии напоминают о необходимости проверять состояние электропроводов в своем доме. При малейших повреждениях нужно обращаться к квалифицированному специалисту.