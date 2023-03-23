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На улице Азина в Ижевске «Ауди» сбила подростка

09:54, 23 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
На улице Азина в Ижевске «Ауди» сбила подростка
09:54, 23 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
565
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#пешеходы\n#автомобилисты
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике
565
0

Юноша получил травмы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вечером 22 марта 54-летний водитель наехал на несовершеннолетнего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике. 

ДТП произошло около 21:00 напротив дома №244 на улице Азина. Автомобиль «Ауди» сбил 17-летнего юношу, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия несовершеннолетний получил травмы.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает водителям, что перед пешеходным переходом они должны заранее снизить скорость и уступить дорогу людям. А пешеходы на нерегулируемых переходах могут выходить на проезжую часть только после того, как убедятся, что путь для них безопасен. 

09:54, 23 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
565
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#пешеходы\n#автомобилисты