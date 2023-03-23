На улице Азина в Ижевске «Ауди» сбила подростка

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вечером 22 марта 54-летний водитель наехал на несовершеннолетнего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

ДТП произошло около 21:00 напротив дома №244 на улице Азина. Автомобиль «Ауди» сбил 17-летнего юношу, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия несовершеннолетний получил травмы.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает водителям, что перед пешеходным переходом они должны заранее снизить скорость и уступить дорогу людям. А пешеходы на нерегулируемых переходах могут выходить на проезжую часть только после того, как убедятся, что путь для них безопасен.