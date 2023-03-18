Самолет из Ижевска в Сочи прервал полет в Махачкале

Ижевск. Удмуртия. Ночной авиарейс I8-501 18 марта по маршруту Ижевск-Сочи был прерван в связи со сложными погодными условиями, сообщает Ижавиа в официальном телеграм-канале.

Самолет приземлился на запасном аэродроме аэропорта Махачкалы. Все пассажиры из Ижевска сейчас ожидают возобновления полета в залах аэровокзала столицы Дагестана. Вылет отложен до возобновления приема воздушных судов в Сочи. Информацию о вылете рейса I8-501 и I8-502 Сочи - Ижевск сообщат дополнительно.

Напомним, 9 марта самолет, выполнявший рейс по маршруту Санкт-Петербург-Ижевск произвел вынужденную посадку в аэропорту Пулково.