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Самолет из Ижевска в Сочи прервал полет в Махачкале

11:03, 18 марта, 2023
Константин Ижболдин
журналист
Самолет из Ижевска в Сочи прервал полет в Махачкале
11:03, 18 марта, 2023
Константин Ижболдин
журналист
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#Ижавиа\n#самолет\n#Махачкала\n#Сочи\n#погода в Сочи
Фото: ru.freepik.com
820
0

Причиной вынужденной посадки стали сложные погодные условия.

Ижевск. Удмуртия. Ночной авиарейс I8-501 18 марта по маршруту Ижевск-Сочи был прерван в связи со сложными погодными условиями, сообщает Ижавиа в официальном телеграм-канале.

Самолет приземлился на запасном аэродроме аэропорта Махачкалы. Все пассажиры из Ижевска сейчас ожидают возобновления полета в залах аэровокзала столицы Дагестана. Вылет отложен до возобновления приема воздушных судов в Сочи. Информацию о вылете рейса I8-501 и I8-502 Сочи - Ижевск сообщат дополнительно. 

Напомним, 9 марта самолет, выполнявший рейс по маршруту Санкт-Петербург-Ижевск произвел вынужденную посадку в аэропорту Пулково.  

11:03, 18 марта, 2023
Константин Ижболдин
журналист
820
0
#Ижавиа\n#самолет\n#Махачкала\n#Сочи\n#погода в Сочи