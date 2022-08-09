За создание подпольного казино осудили четырёх жителей Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Четырёх жителей Удмуртии осудили за организацию азартных игр. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Удмуртии во вторник, 9 августа.

Сообщается, что в результате мероприятий, проведённых сотрудниками ведомства совместно с региональным МВД, выявлена причастность фигурантов к совершению противоправной деятельности. На основании полученных результатов оперативно-розыскной деятельности СУ СК России по Удмуртии возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр».

Следствие установило, что подозреваемые, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования на территории Ижевска.

С учётом признания обвиняемыми своей вины и рассмотрения дела в особом порядке Первомайский суд Ижевска назначил наказание от года по полутора лет лишения свободы условно, с испытательным сроком от 6 месяцев до 1 года.