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Из-за плохой питьевой воды пищеблок в одной из школ Удмуртии закрыли на 12 суток

12:00, 03 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
Из-за плохой питьевой воды пищеблок в одной из школ Удмуртии закрыли на 12 суток
12:00, 03 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
358
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#школы\n#судебные приставы
Фото: ИА "Сусанин"
358
0

Нарушения СанПиН могли вызвать вспышку массовой инфекции.

Глазов. Удмуртия. В одной из школ Глазовского района Удмуртии приостановили работу пищеблока на 12 суток. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по республике в среду, 3 августа.

В средней общеобразовательной школе выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде. Результаты исследования проб питьевой воды централизованного водоснабжения не соответствовали требованиям СанПиН. Такие нарушения могли бы привести к возникновению заболеваний среди учеников, работников школы, к массовым инфекционным заболеваниям. В связи с этим суд признал вину образовательного учреждения в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй 6.5 КоАП России и назначил наказание в виде приостановления деятельности пищеблока сроком на 12 суток.

Судебные приставы ОСП по Глазовскому и Ярскому районам приостановили деятельность школьного пищеблока и предупредили директора об уголовной ответственности в случае незаконного возобновления работы.

Отмечается, что в кратчайшие сроки выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде были устранены, а на момент устранения использовалась бутилированная вода, одноразовые стаканчики, также предпринимались меры к обеззараживанию питьевой воды.

12:00, 03 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
358
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#школы\n#судебные приставы