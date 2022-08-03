Из-за плохой питьевой воды пищеблок в одной из школ Удмуртии закрыли на 12 суток

Глазов. Удмуртия. В одной из школ Глазовского района Удмуртии приостановили работу пищеблока на 12 суток. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по республике в среду, 3 августа.

В средней общеобразовательной школе выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде. Результаты исследования проб питьевой воды централизованного водоснабжения не соответствовали требованиям СанПиН. Такие нарушения могли бы привести к возникновению заболеваний среди учеников, работников школы, к массовым инфекционным заболеваниям. В связи с этим суд признал вину образовательного учреждения в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй 6.5 КоАП России и назначил наказание в виде приостановления деятельности пищеблока сроком на 12 суток.

Судебные приставы ОСП по Глазовскому и Ярскому районам приостановили деятельность школьного пищеблока и предупредили директора об уголовной ответственности в случае незаконного возобновления работы.

Отмечается, что в кратчайшие сроки выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде были устранены, а на момент устранения использовалась бутилированная вода, одноразовые стаканчики, также предпринимались меры к обеззараживанию питьевой воды.