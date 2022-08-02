В Удмуртии несколько часов борются с пожаром в колхозе

Малая Пурга. Удмуртия. В деревне Новая Монья в Удмуртии пятый час борются с огнём. Об этом сообщает Государственная противопожарная служба Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

В колхозе «Родина» горит сено, на складе его хранится около 900 тонн. Площадь возгорания превысила 1 тыс. кв. метров.

Пожарно-спасательная часть Малой Пурги работает по повышенному рангу пожара.

«Ситуация сложная, вся округа затянута едким дымом. Более того, даже спустя 2 дня после локализации пожара, сено будет тлеть, и стоит только начать растаскивать горящие рулоны, как пламя вспыхивает заново», - говорят в противопожарной службе.