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В Удмуртии несколько часов борются с пожаром в колхозе

22:32, 02 августа, 2022
Анна Торхова
В Удмуртии несколько часов борются с пожаром в колхозе
22:32, 02 августа, 2022
Анна Торхова
332
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#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#пожар\n#огонь
Фото: vk.com/gpsur
332
0

Горит сено.

Малая Пурга. Удмуртия. В деревне Новая Монья в Удмуртии пятый час борются с огнём. Об этом сообщает Государственная противопожарная служба Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

В колхозе «Родина» горит сено, на складе его хранится около 900 тонн. Площадь возгорания превысила 1 тыс. кв. метров. 

Пожарно-спасательная часть Малой Пурги работает по повышенному рангу пожара. 

«Ситуация сложная, вся округа затянута едким дымом. Более того, даже спустя 2 дня после локализации пожара, сено будет тлеть, и стоит только начать растаскивать горящие рулоны, как пламя вспыхивает заново», - говорят в противопожарной службе.

22:32, 02 августа, 2022
Анна Торхова
332
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#пожар\n#огонь