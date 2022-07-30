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Около 50 квадратных метров Ижевского пруда оказались загрязнены нефтепродуктами

19:19, 30 июля, 2022
Екатерина Сентемова
Около 50 квадратных метров Ижевского пруда оказались загрязнены нефтепродуктами
19:19, 30 июля, 2022
Екатерина Сентемова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский пруд\n#вода\n#нефть\n#загрязнения
Фото: скриншот из видео Ярослава Семенова
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Специалисты начали ликвидировать пятно.

Ижевск. Удмуртия. В верховье Ижевского пруда разлились нефтепродукты. Об этом сообщает председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов в своем телеграм-канале.

Пятно зафиксировано на площади около 50 кв. м.

На месте уже работают 4 сотрудника Поисково-спасательной службы и 9 представителей муниципальной службы спасения. В их распоряжении находятся два плавсредства и две единицы техники со спецоборудованием, которое используется для ликвидации разливов нефтепродуктов.

Чтобы установить концентрацию загрязняющих веществ в воде, инспектор Минприроды и специалист лаборатории отберут пробы.

UPD: к вечеру 30 июля пятно ликвидировали.

19:19, 30 июля, 2022
Екатерина Сентемова
118
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский пруд\n#вода\n#нефть\n#загрязнения