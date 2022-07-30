Около 50 квадратных метров Ижевского пруда оказались загрязнены нефтепродуктами

Ижевск. Удмуртия. В верховье Ижевского пруда разлились нефтепродукты. Об этом сообщает председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов в своем телеграм-канале.

Пятно зафиксировано на площади около 50 кв. м.

На месте уже работают 4 сотрудника Поисково-спасательной службы и 9 представителей муниципальной службы спасения. В их распоряжении находятся два плавсредства и две единицы техники со спецоборудованием, которое используется для ликвидации разливов нефтепродуктов.

Чтобы установить концентрацию загрязняющих веществ в воде, инспектор Минприроды и специалист лаборатории отберут пробы.

UPD: к вечеру 30 июля пятно ликвидировали.