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Двое мужчин утонули в Удмуртии 9 июля

14:05, 09 июля, 2022
Андрей Поносов
Двое мужчин утонули в Удмуртии 9 июля
14:05, 09 июля, 2022
Андрей Поносов
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#Удмуртия\n#Нечкино\n#купальный сезон\n#трагедия\n#МЧС\n#Кама\n#пруды
Фото: ИА "Сусанин"
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Трагедии произошли в Воткинском и Сарапульском районах.

Сарапул. Удмуртия. Две трагедии на водоемах случились в Удмуртии 9 июля. Как сообщает республиканское управление МЧС России, в Сарапульском и Воткинском районах в субботу утонули двое мужчин.

Первый инцидент случился на Каме в районе села Нечкино. Жертвой водной стихии стал 67-летний пенсионер. Второй несчастный случай произошел на пруду садового кооператива «Факел», расположенного неподалеку от Воткинска. Здесь утонул молодой мужчина 1983 года рождения.

Сотрудники МЧС напоминают о правилах безопасного поведения на воде. Необходимо воздержаться от купания в необорудованных и неизвестных местах, не заходить в воду в нетрезвом состоянии и внимательно следить за детьми.

Добавим, на сегодня ни один пляж в Удмуртии официально не открыт для купания.

14:05, 09 июля, 2022
Андрей Поносов
365
0
#Удмуртия\n#Нечкино\n#купальный сезон\n#трагедия\n#МЧС\n#Кама\n#пруды