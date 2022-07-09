Двое мужчин утонули в Удмуртии 9 июля

Сарапул. Удмуртия. Две трагедии на водоемах случились в Удмуртии 9 июля. Как сообщает республиканское управление МЧС России, в Сарапульском и Воткинском районах в субботу утонули двое мужчин.

Первый инцидент случился на Каме в районе села Нечкино. Жертвой водной стихии стал 67-летний пенсионер. Второй несчастный случай произошел на пруду садового кооператива «Факел», расположенного неподалеку от Воткинска. Здесь утонул молодой мужчина 1983 года рождения.

Сотрудники МЧС напоминают о правилах безопасного поведения на воде. Необходимо воздержаться от купания в необорудованных и неизвестных местах, не заходить в воду в нетрезвом состоянии и внимательно следить за детьми.

Добавим, на сегодня ни один пляж в Удмуртии официально не открыт для купания.