Сбежавшего из Сарапульской больницы пациента с инсультом нашли в лесополосе через 2 дня

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле пациента, самовольно ушедшего из больницы, нашли спустя два дня. Об этом сообщает пресс-служба МО МВД России «Сарапульский».

6 июля полиции сообщили, что из Сарапульской городской больницы пропал пациент. Ранее мужчину 1956 года рождения доставили в медучреждение с признаками инсульта.

На поиски отправился личный состав межмуниципального отделения МВД России «Сарапульский». Мужчину удалось найти 7 июля в лесополосе с признаками инсульта. Живой, но в обездвиженном состоянии, он находился там 2 дня. Пациента вернули в Сарапульскую городскую больницу.