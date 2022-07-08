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Сбежавшего из Сарапульской больницы пациента с инсультом нашли в лесополосе через 2 дня

10:30, 08 июля, 2022
Екатерина Сентемова
Сбежавшего из Сарапульской больницы пациента с инсультом нашли в лесополосе через 2 дня
10:30, 08 июля, 2022
Екатерина Сентемова
784
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#пациент\n#инсульт\n#поиск
Фото: twenty20.com
784
0

Все это время мужчина провел в обездвиженном состоянии.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле пациента, самовольно ушедшего из больницы, нашли спустя два дня. Об этом сообщает пресс-служба МО МВД России «Сарапульский».

6 июля полиции сообщили, что из Сарапульской городской больницы пропал пациент. Ранее мужчину 1956 года рождения доставили в медучреждение с признаками инсульта.

На поиски отправился личный состав межмуниципального отделения МВД России «Сарапульский». Мужчину удалось найти 7 июля в лесополосе с признаками инсульта. Живой, но в обездвиженном состоянии, он находился там 2 дня. Пациента вернули в Сарапульскую городскую больницу.

10:30, 08 июля, 2022
Екатерина Сентемова
784
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#пациент\n#инсульт\n#поиск