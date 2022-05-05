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В пригороде Глазова обнаружили артиллерийский снаряд

10:00, 05 мая, 2022
Андрей Бирюков
В пригороде Глазова обнаружили артиллерийский снаряд
10:00, 05 мая, 2022
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#Глазов\n#Росгвардия
Фото: Управление Росгвардии по Удмуртии
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Его отвезли на полигон и уничтожили.

Глазов. Удмуртия. В деревне Штанигурт Глазовского района обнаружили артиллерийский снаряд. Об этом сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Удмуртской Республике. 

В ведомство поступил сигнал из дежурной части МВД о том, что в полях деревни Штанигурт найден предмет, похожий на снаряд. Приехавшая на место группа разминирования ОМОН подтвердила, что находка является 102-мм снарядом времён Великой Отечественной войны. При этом у боеприпаса присутствовал взрыватель. 

Снаряд с соблюдением требований безопасности отвезли на полигон, где в дальнейшем уничтожили. 

В Росгвардии напоминают: при обнаружении подозрительных предметов, не трогая их, следует сообщить в правоохранительные органы.  

Напомним, в конце апреля в селе Пугачёво Малопургинского района произошла детонация взрывателя — пострадали двое детей. После инцидента было объявлено, что на территории бывшего военного полигона возобновились работы по сбору взрывоопасных предметов.

10:00, 05 мая, 2022
Андрей Бирюков
252
0
#Удмуртия\n#Глазов\n#Росгвардия