В пригороде Глазова обнаружили артиллерийский снаряд

Глазов. Удмуртия. В деревне Штанигурт Глазовского района обнаружили артиллерийский снаряд. Об этом сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Удмуртской Республике.

В ведомство поступил сигнал из дежурной части МВД о том, что в полях деревни Штанигурт найден предмет, похожий на снаряд. Приехавшая на место группа разминирования ОМОН подтвердила, что находка является 102-мм снарядом времён Великой Отечественной войны. При этом у боеприпаса присутствовал взрыватель.

Снаряд с соблюдением требований безопасности отвезли на полигон, где в дальнейшем уничтожили.

В Росгвардии напоминают: при обнаружении подозрительных предметов, не трогая их, следует сообщить в правоохранительные органы.

Напомним, в конце апреля в селе Пугачёво Малопургинского района произошла детонация взрывателя — пострадали двое детей. После инцидента было объявлено, что на территории бывшего военного полигона возобновились работы по сбору взрывоопасных предметов.