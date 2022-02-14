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Организаторов подпольного казино осудили в Ижевске

11:40, 14 февраля, 2022
Дмитрий Стрелков
Организаторов подпольного казино осудили в Ижевске
11:40, 14 февраля, 2022
Дмитрий Стрелков
314
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#азартные игры
Фото: pixabay.com
314
0

Сотрудниками правопорядка было изъято 16 игровых терминалов.

Ижевск. Удмуртия. Вступил в законную силу приговор Первомайского райсуда Ижевска в отношении двух жителей Удмуртии по части 2 статьи 171.2 УК России («Незаконные организация и проведение азартных игр»). Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщила пресс-служба УФСБ России по республике.

Отмечается, что в результате мероприятий, проведённых сотрудниками ФСБ совместно с региональным МВД, выявлена причастность фигурантов к совершению противоправной деятельности.

Позднее следствие установило, что подозреваемые, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования на территории Ижевска.

В результате проведённых мероприятий изъяли 16 игровых терминалов.

С учётом признания обвиняемыми своей вины и рассмотрения дела в особом порядке, а также отсутствия тяжких последствий, суд назначил им наказание в виде штрафа.

11:40, 14 февраля, 2022
Дмитрий Стрелков
314
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#азартные игры