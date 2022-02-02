Ижевск. Удмуртия. В деревне Пирогово под Ижевском сгорел гараж. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии в среду, 2 февраля.

Диспетчеру сигнал поступил в 14:38 от очевидца: «Горит гараж на улице Северной в Пирогово». На место происшествия по повышенному рангу вызова незамедлительно направились пожарно-спасательные подразделения. К моменту прибытия огнеборцев гаражный бокс горел открытым пламенем, была угроза перехода огня на рядом стоящее строение.

Было принято решение об эвакуации людей, находящихся в рядом стоящем здании, и подачу стволов на защиту соседних строений, а также нескольких автомобилей, которые находились в опасной близости от огня. Также эвакуировали 50-литровый баллон с углекислотой.

В 15:29 объявили локализацию пожара, в 15:36 он был ликвидирован. Распространение пламени не допущено. Соседние строения и автомобили удалось отстоять.