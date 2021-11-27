Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Разделить нельзя смешать: куда уезжают рассортированные отходы Лонгрид Как «умный дом» упрощает жизнь людей Лонгрид За чертой: новый взгляд на Гоголя Лонгрид

Жителя Удмуртии приговорили к строгому режиму за кражи из частных домов

17:48, 27 ноября, 2021
Андрей Бирюков
Жителя Удмуртии приговорили к строгому режиму за кражи из частных домов
17:48, 27 ноября, 2021
Андрей Бирюков
713
0
#Удмуртия\n#Малая Пурга\n#кража\n#суд
Фото: ИА «Сусанин»
713
0

Все преступления ему удалось совершить в течение месяца.

Малая Пурга. Удмуртия. Бездомного в Удмуртии приговорили к реальному сроку за проникновение в дачные дома. Об этом сообщает пресс-служба Малопургинского районного суда Удмуртской Республики. 

46-летний житель Малопургинского района ранее уже привлекался к ответственности за 7 эпизодов различных преступлений, включая особо тяжкие. За это его приговорили к 21 году лишения свободы. После освобождения осуждённый находился под административным надзором. 

Суд установил, что после освобождения мужчина находился под административным надзором, который сняли в мае 2021 года. После этого осуждённый стал вести бродяжнический образ жизни. В двух сёлах Малопургинского района он искал дома, в которых постоянно никто не живёт, проникал в них, жил там, похищал еду и одежду, а также велосипеды. 

Все преступления ему удалось совершить в течение месяца — с 28 мая по 27 июня 2021 года. На следствии мужчина дал признательные показания. 

По части 1 статьи 139 УК России («Незаконное проникновение в жилище против воли проживающих в нём лиц»), части 1 и пункту «а» части 3 статьи 158 УК России («Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище») 46-летний местный житель приговорён к трём годам строгого режима. 

Суд учёл, что осуждённый написал явку с повинной, сотрудничал со следствием, полностью признал вину и раскаялся. В число смягчающих обстоятельств вошло наличие у мужчины различных заболеваний. Отягчающим обстоятельством стал опасный рецидив. 

В законную силу приговор не вступил.

17:48, 27 ноября, 2021
Андрей Бирюков
713
0
#Удмуртия\n#Малая Пурга\n#кража\n#суд
?>