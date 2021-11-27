Жителя Удмуртии приговорили к строгому режиму за кражи из частных домов

Все преступления ему удалось совершить в течение месяца.

Малая Пурга. Удмуртия. Бездомного в Удмуртии приговорили к реальному сроку за проникновение в дачные дома. Об этом сообщает пресс-служба Малопургинского районного суда Удмуртской Республики.

46-летний житель Малопургинского района ранее уже привлекался к ответственности за 7 эпизодов различных преступлений, включая особо тяжкие. За это его приговорили к 21 году лишения свободы. После освобождения осуждённый находился под административным надзором.

Суд установил, что после освобождения мужчина находился под административным надзором, который сняли в мае 2021 года. После этого осуждённый стал вести бродяжнический образ жизни. В двух сёлах Малопургинского района он искал дома, в которых постоянно никто не живёт, проникал в них, жил там, похищал еду и одежду, а также велосипеды.

Все преступления ему удалось совершить в течение месяца — с 28 мая по 27 июня 2021 года. На следствии мужчина дал признательные показания.

По части 1 статьи 139 УК России («Незаконное проникновение в жилище против воли проживающих в нём лиц»), части 1 и пункту «а» части 3 статьи 158 УК России («Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище») 46-летний местный житель приговорён к трём годам строгого режима.

Суд учёл, что осуждённый написал явку с повинной, сотрудничал со следствием, полностью признал вину и раскаялся. В число смягчающих обстоятельств вошло наличие у мужчины различных заболеваний. Отягчающим обстоятельством стал опасный рецидив.

В законную силу приговор не вступил.