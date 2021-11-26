Жителя Ижевска осудили за призыв к экстремизму в соцсетях

На год ему запретили размещать в интернете любую информацию.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска осудили за призыв к экстремизму. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Отмечается, что вступил в законную силу приговор Октябрьского райсуда Ижевска в отношении мужчины 1977 года рождения по части 2 статьи 280 УК России («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

Следствие установило, что мужчина разместил в интернете материалы, доступные для неограниченного круга лиц, содержащие призывы к осуществлению насилия и физической расправы в отношении представителей власти, правоохранительных органов и их семей.

С учётом признания вины судом обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком на 1 год и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть интернет, сроком на 1 год.