Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Разделить нельзя смешать: куда уезжают рассортированные отходы Лонгрид Как «умный дом» упрощает жизнь людей Лонгрид За чертой: новый взгляд на Гоголя Лонгрид

Жителя Ижевска осудили за призыв к экстремизму в соцсетях

11:00, 26 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
Жителя Ижевска осудили за призыв к экстремизму в соцсетях
11:00, 26 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
309
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ФСБ\n#экстремизм
Фото: ИА "Сусанин"
309
0

На год ему запретили размещать в интернете любую информацию.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска осудили за призыв к экстремизму. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Отмечается, что вступил в законную силу приговор Октябрьского райсуда Ижевска в отношении мужчины 1977 года рождения по части 2 статьи 280 УК России («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

Следствие установило, что мужчина разместил в интернете материалы, доступные для неограниченного круга лиц, содержащие призывы к осуществлению насилия и физической расправы в отношении представителей власти, правоохранительных органов и их семей.

С учётом признания вины судом обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком на 1 год и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть интернет, сроком на 1 год.

11:00, 26 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
309
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ФСБ\n#экстремизм
?>