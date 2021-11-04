Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Речной туризм. Как Удмуртия представлена на круизной карте Лонгрид Гаражная амнистия: вопросы и ответы Лонгрид Гайд: как первокурснику «выжить» в общежитии Лонгрид

В Сарапуле спасатели освободили застрявшую в теплотрассе собаку

16:36, 04 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
В Сарапуле спасатели освободили застрявшую в теплотрассе собаку
16:36, 04 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
344
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#собаки\n#спасатели
Фото: vk.com/pssur
344
0

Животное не пострадало.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле застрявшую между бетонных плит теплотрассы собаку освободили спасатели Поисково-спасательной службы Удмуртии. Об этом ведомство сообщило в четверг, 4 ноября.

По словам спасателей, очевидцы обнаружили застрявшего пса утром четверга, самостоятельно пытались помочь собаке, но безрезультатно. За помощью обратились в поисково-спасательный отряд. Бетонную плиту приподняли гидравлическим аварийно-спасательным инструментом и освободили животное.

«После освобождения пёс, помахав хвостом, убежал прочь», — подытожили историю счастливого освобождения из бетонного плена сарапульские спасители.

16:36, 04 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
344
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#собаки\n#спасатели
?>