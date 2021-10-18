В Глазове задержали подозреваемого в поджоге автомобиля

Молодой человек был пьян и решил похулиганить.

Глазов. Удмуртия. В Глазове полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

На территории одного из автокооперативов пьяный 21-летний парень из хулиганских побуждений решил поджечь машину «ВАЗ-2107». Он не был знаком с владелицей транспортного средства и не мог назвать причины своих действий.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК России («Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога»). Молодого человека задержали, он возместил причиненный ущерб.