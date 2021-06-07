На трассе Ижевск-Воткинск мужчина столкнулся с животным и врезался в дерево.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии водитель такси погиб в аварии с лосем. ДТП произошло на трассе Ижевск-Воткинск. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

6 июня, около полуночи, на 36 километре дороги Ижевск-Воткинск водитель автомобиля Volkswagen Polo совершил наезд лося. От удара машина съехала с трассы и врезалась в дерево. 50-летний мужчина был госпитализирован, но от полученных травм скончался в больнице.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает: особенно внимательными водителям необходимо быть вблизи лесных массивов в утренние и вечерние часы. Как правило, лоси, заметив опасность, не убегают обратно в лес, а наоборот выходят на дорогу.

Добавим, по данным ГИБДД в 2021 году в Удмуртии произошло более 80 дорожно-транспортных происшествий с наездом на диких животных, от столкновений с лосями пострадали 10 человек, в том числе 2 детей.