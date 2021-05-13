Ограбившие банк в Воткинске на 7 млн рублей предстанут перед судом

Четверо жителей Ивановской области специально приехали в Удмуртию.

Воткинск. Удмуртия. Четверо жителей Ивановской области предстанут перед судом за ограбление банка в Воткинске. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, обвиняемые специально приехали в Воткинск в сентябре 2020 года.

Ночью они взломали жалюзи, проникли в помещение, вскрыли два сейфа и банкомат. Добычей злоумышленников стали более 5,3 млн рублей, 18,5 тыс. долларов США и 7,7 тыс. евро. Причиненный ущерб оценили более 7,4 млн рублей.

Задержали банду на следующий день в Ивановской области. У обвиняемых нашли большую часть похищенных денег, а также специальное оборудование, которое и помогло им проникнуть в банк.

Свою вину налетчики признали. Уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение либо в иное хранилище, в особо крупном размере») передано в суд. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.