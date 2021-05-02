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Жительнице Ижевска грозит срок за фиктивное оформление на себя организации

12:40, 02 мая, 2021
Андрей Бирюков
Жительнице Ижевска грозит срок за фиктивное оформление на себя организации
12:40, 02 мая, 2021
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#преступность\n#бизнес
Фото: unsplash.com
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По версии следствия, женщина не собиралась быть управленцем.

Ижевск. Удмуртия. Жительнице Ижевска грозит реальный срок за фиктивное оформление на себя юридического лица. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики. 

В мае 2020 года ижевчанка передала свой паспорт некоему лицу, которое оформило на неё юридическое лицо — ООО «РКС». По версии следствия, женщина не собиралась быть управленцем в новоиспечённой организации, а равно была подставным лицом. В основном такие компании используются для совершения экономических преступлений. 

По части 1 статьи 173.2 УК России («Незаконное использование документов для образования юридического лица») женщине грозит до двух лет колонии.

12:40, 02 мая, 2021
Андрей Бирюков
401
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#преступность\n#бизнес