Жительнице Ижевска грозит срок за фиктивное оформление на себя организации

По версии следствия, женщина не собиралась быть управленцем.

Ижевск. Удмуртия. Жительнице Ижевска грозит реальный срок за фиктивное оформление на себя юридического лица. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

В мае 2020 года ижевчанка передала свой паспорт некоему лицу, которое оформило на неё юридическое лицо — ООО «РКС». По версии следствия, женщина не собиралась быть управленцем в новоиспечённой организации, а равно была подставным лицом. В основном такие компании используются для совершения экономических преступлений.

По части 1 статьи 173.2 УК России («Незаконное использование документов для образования юридического лица») женщине грозит до двух лет колонии.