Водители-должники в Удмуртии заплатили почти 7,4 млн рублей «пьяных штрафов»

Автомобилисты погасили свои задолженности за первые 3 месяца 2021 года.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии под контролем судебных приставов водители заплатили почти 7,4 млн рублей административных штрафов. Об этом сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике.

Штрафы за нарушения правил дорожного движения взыскали по статьям 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения») и 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).

За неуплату приставы наложили 53 ареста на имущество, 1884 водителям ограничили выезд за пределы Российской Федерации, у 1030 человек долг вычли из заработной платы, 339 неплательщикам запретили управлять транспортным средством.

Из составленных 78 административных протоколов 58 должников отправятся на обязательные работы, шесть обязаны заплатить штраф, один гражданин подвергнут административному аресту.