Житель Камбарского района получил штраф 200 тыс рублей за вождение в нетрезвом виде

Оказалось, что его уже наказывали за аналогичное нарушение.

Камбарка. Удмуртия. Повторное управление автомобилем в пьяном виде обошлось жителю Камбарского района в 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

В конце декабря 2020 года сотрудники ГИБДД остановили водителя, севшего за руль в состоянии опьянения. Оказалось, что его уже наказывали за аналогичное нарушение.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ («Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения)».

Суд оштрафовал его на 200 тыс. рублей и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 1 год 6 месяцев.