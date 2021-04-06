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Житель Камбарского района получил штраф 200 тыс рублей за вождение в нетрезвом виде

13:10, 06 апреля, 2021
Екатерина Сентемова
Житель Камбарского района получил штраф 200 тыс рублей за вождение в нетрезвом виде
13:10, 06 апреля, 2021
Екатерина Сентемова
189
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#Камбарка\n#Удмуртия\n#нарушение\n#пьяный водитель\n#штрафы
Фото: pixabay.com
189
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Оказалось, что его уже наказывали за аналогичное нарушение.

Камбарка. Удмуртия. Повторное управление автомобилем в пьяном виде обошлось жителю Камбарского района в 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

В конце декабря 2020 года сотрудники ГИБДД остановили водителя, севшего за руль в состоянии опьянения. Оказалось, что его уже наказывали за аналогичное нарушение.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ («Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения)».

Суд оштрафовал его на 200 тыс. рублей и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 1 год 6 месяцев.

13:10, 06 апреля, 2021
Екатерина Сентемова
189
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#нарушение\n#пьяный водитель\n#штрафы