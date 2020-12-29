Студенту одного из вузов Ижевска грозит срок за уклонение от службы в армии

Ранее ему предоставляли отсрочку.

Ижевск. Удмуртия. До двух лет лишения свободы грозит студенту одного из вузов Ижевска за уклонение от службы в армии. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Ранее 21-летний молодой человек, во время учебы в техникуме, получал отсрочку от призыва на военную службу. Из-за отсутствия оснований для повторной отсрочки студент решил уклониться от военной службы. Подозреваемый неоднократно не приходил по направлению военкомата для прохождения медосмотров.

Возбуждено уголовное дело по статье 328 УК России («Уклонение от прохождения военной службы»).