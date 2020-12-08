Мужчина пытался развести костер из облитых бензином тряпок у администрации Сарапула

Огонь перекинулся на него самого.
Сарапул. Удмуртия. Житель Сарапула пытался развести костер у здания администрации города. Об этом сообщает оперативный центр Сарапула в соцсети «ВКонтакте».
Инцидент произошел 7 декабря около 14:30. Мужчина 1947 года рождения начал разводить костер из тряпок, предварительно облив их бензином. Огонь вспыхнул и перекинулся на самого поджигателя.
Из окна происходящее увидели сотрудники администрации и выбежали на помощь. Они сбили огонь и вызвали «скорую».
В настоящее время мужчина находится в Республиканском психоневрологическом диспансере. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Пояснений своим действиям он не дал.
Напомним, 10 сентября 2019 года в Ижевске у здания регионального Госсовета Альберт Разин совершил акт самосожжения. Он получил более 90% ожогов тела, после чего скончался в больнице. «Свои действия он мотивировал необходимостью защиты удмуртского народа», - рассказал руководитель Следственного Управления СК России по Удмуртской Республике Рустам Тугушев.