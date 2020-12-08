Мужчина пытался развести костер из облитых бензином тряпок у администрации Сарапула

Огонь перекинулся на него самого.

Сарапул. Удмуртия. Житель Сарапула пытался развести костер у здания администрации города. Об этом сообщает оперативный центр Сарапула в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 7 декабря около 14:30. Мужчина 1947 года рождения начал разводить костер из тряпок, предварительно облив их бензином. Огонь вспыхнул и перекинулся на самого поджигателя.

Из окна происходящее увидели сотрудники администрации и выбежали на помощь. Они сбили огонь и вызвали «скорую».

В настоящее время мужчина находится в Республиканском психоневрологическом диспансере. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Пояснений своим действиям он не дал.