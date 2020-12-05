В бывшем общежитии в Глазове частично обрушился потолок

Жильцы нескольких комнат временно переехали к родственникам.

Глазов. Удмуртия. В Глазове в двухэтажном доме на улице Парковой, 26а частично обрушился потолок. Об этом сообщает пресс-служба города.

На кухне 2 этажа бывшего общежития обрушилось перекрытие на площади около 3 кв. м. Никто не пострадал.

Помещение решили обесточить и закрыть, такое же решение принято по комнате под ним. На время работ, которые стартовали 5 декабря, в здании временно соорудили защитный навес над лестничной клеткой. Ремонт займет 2-3 суток.

Жильцы 5 комнат в крыле, где случился инцидент, временно переехали к родственникам. Для нуждающихся подготовили комнаты в общежитии.

Отмечается, что у дома нет договора с управляющей компанией, он находится в непосредственном управлении. Когда ремонт закончится, жителям предстоит выбрать старшего по дому и решить вопрос по содержанию общего имущества.