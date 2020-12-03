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Жителя Балезино осудят за попытку сжечь свою знакомую

15:56, 03 декабря, 2020
Юрий Абашев
Жителя Балезино осудят за попытку сжечь свою знакомую
15:56, 03 декабря, 2020
Юрий Абашев
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#Балезино\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие\n#покушение\n#поджог
Фото: pixabay.com
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Женщина выжила, но получила ожоги.

Балезино. Удмуртия. Уголовное дело в отношении жителя Балезино, пытавшегося сжечь свою знакомую, направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.
Установлено, что 19 ноября 2020 года обвиняемый выпивал со своей сожительницей на кухне. В ходе застолья между ними произошла ссора. Мужчина достал из куртки ёмкость с 95% спиртом, вылил содержимое на голову и лицо потерпевшей, а затем поджёг. Женщина получила ожоги головы, шеи, гортани.
В ходе расследования обвиняемый признал свою вину в полном объёме.
Уголовное дело по части 2 пункта «з» статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий <…>, но вызвавшего длительное расстройство здоровья») передано для рассмотрения по существу в районный суд.
Мужчине грозит наказание в виде 5 лет лишения свободы.
15:56, 03 декабря, 2020
Юрий Абашев
88
0
#Балезино\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие\n#покушение\n#поджог