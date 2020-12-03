Жителя Балезино осудят за попытку сжечь свою знакомую

Женщина выжила, но получила ожоги.

Балезино. Удмуртия. Уголовное дело в отношении жителя Балезино, пытавшегося сжечь свою знакомую, направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Установлено, что 19 ноября 2020 года обвиняемый выпивал со своей сожительницей на кухне. В ходе застолья между ними произошла ссора. Мужчина достал из куртки ёмкость с 95% спиртом, вылил содержимое на голову и лицо потерпевшей, а затем поджёг. Женщина получила ожоги головы, шеи, гортани.

В ходе расследования обвиняемый признал свою вину в полном объёме.

Уголовное дело по части 2 пункта «з» статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий <…>, но вызвавшего длительное расстройство здоровья») передано для рассмотрения по существу в районный суд.

Мужчине грозит наказание в виде 5 лет лишения свободы.