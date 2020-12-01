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Передвижной медицинский комплекс загорелся в Можге

18:43, 01 декабря, 2020
Дмитрий Стрелков
Передвижной медицинский комплекс загорелся в Можге
18:43, 01 декабря, 2020
Дмитрий Стрелков
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#Можга\n#Удмуртия\n#МЧС России по Удмуртии\n#пожар
Фото: vk.com/mozhga18rus
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Пострадавших нет.

Можга. Удмуртия. В Можге загорелся передвижной медицинский комплекс. Об этом сообщила «Сусанину» пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии вечером во вторник, 1 декабря.

«В 16:48 поступило сообщение от очевидцев о горении автомобиля на улице Дружбы города Можги. В 16:54 прибыли первый пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия происходило горение спецавтомобиля в той части, где расположена генераторная», — сообщили специалисты МЧС.

Пожар ликвидировали в 16:57, площадь его составила 1,5 квадратных метра. Для ликвидации пожара от МЧС России привлекли две единицы техники и 10 человек личного состава. Пострадавших и погибших нет. Причину пожара устанавливают.

18:43, 01 декабря, 2020
Дмитрий Стрелков
274
0
#Можга\n#Удмуртия\n#МЧС России по Удмуртии\n#пожар