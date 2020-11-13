В Ижевске из-за вылетевшего на остановку автомобиля пострадали 4 человека

Водитель получил права полгода назад.

Ижевск. Удмуртия. Четыре человека пострадали в вечерней аварии вблизи Удмуртского госуниверситета в Ижевске. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Напомним, авария произошла 12 ноября около 21:30 на остановке по улице Удмуртской напротив дома №245б.

Водитель автомобиля «Форд Мондео», имеющий стаж вождения 6 месяцев, при движении в сторону улицы Советской не справился с управлением. Машина 18-летнего водителя вылетела на остановку и сбила трех пешеходов – двух молодых людей и 19-летнюю девушку, после чего автомобиль наехал на световую опору.

В результате в больницу с травмами доставили всех троих пешеходов, а также самого водителя.

Отметим, что на автомобиле была установлена летняя резина.