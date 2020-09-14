Так, 65-летняя ижевчанка отдала мошенникам 445 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. За 3 дня мошенники «заработали» на жителях Удмуртии 1,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по столице Удмуртской Республики.

Злоумышленники использовали технологию подмены номеров и легенду про «зеркальные кредиты».

Так, 65-летняя ижевчанка отдала мошенникам 445 тыс. рублей. Ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что на имя пенсионерки оформили кредит в 225 тыс. рублей, взломав предварительно её личный кабинет. Для сохранения денег женщине предложили перевести их на указанный счет. Позже ижевчанке предложили оформить «зеркальный» кредит, чтобы аннулировать предыдущий. Эти деньги женщина тоже перевела злоумышленникам.

По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

Напомним, нельзя переводить сбережения на незнакомые счета.