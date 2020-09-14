  • $ 74.89 ↓
  • € 88.68 ↓

За 3 дня мошенники «заработали» на жителях Удмуртии 1,3 млн рублей

13:40, 14 сентября, 2020
Ксения Чернова
За 3 дня мошенники «заработали» на жителях Удмуртии 1,3 млн рублей
13:40, 14 сентября, 2020
Ксения Чернова
34
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники\n#финансы и деньги\n#происшествие
34
0

Так, 65-летняя ижевчанка отдала мошенникам 445 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. За 3 дня мошенники «заработали» на жителях Удмуртии 1,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по столице Удмуртской Республики.

Злоумышленники использовали технологию подмены номеров и легенду про «зеркальные кредиты».

Так, 65-летняя ижевчанка отдала мошенникам 445 тыс. рублей. Ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что на имя пенсионерки оформили кредит в 225 тыс. рублей, взломав предварительно её личный кабинет. Для сохранения денег женщине предложили перевести их на указанный счет. Позже ижевчанке предложили оформить «зеркальный» кредит, чтобы аннулировать предыдущий. Эти деньги женщина тоже перевела злоумышленникам.

По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

Напомним, нельзя переводить сбережения на незнакомые счета.

13:40, 14 сентября, 2020
Ксения Чернова
34
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники\n#финансы и деньги\n#происшествие

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Знакомы ли вы с уральским сленгом?

16:48, 21 августа, 2020

Сможете ли вы узнать русскую классику по эпиграфу?

11:20, 21 августа, 2020

Какая ты кошка?

17:54, 07 августа, 2020

Сможете ли вы сдать ЕГЭ?

17:25, 23 июля, 2020

Что вы знаете о поправках в конституцию?

12:25, 26 июня, 2020

Знакома ли вам классическая русская живопись?

16:33, 29 мая, 2020

Знаете ли вы основные вехи развития Интернета?

15:17, 18 мая, 2020

Помните ли вы хорошие фильмы о Великой Отечественной?

16:03, 08 мая, 2020

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Обязательный масочный режим вновь ввели в Удмуртии

15:59, 11 сентября, 2020
3850

Во «Дворе Калашникова» в Ижевске незаконно установили забор

3116
14:15, 09 сентября, 2020

Итоги дня: возвращение обязательного масочного режима в Удмуртии, ограничение движения в Ижевске и прогноз погоды

2649
18:00, 11 сентября, 2020

Не более 40% положительных коронавирусных проб получают подтверждение со стороны Роспотребнадзора в Удмуртии

2466
16:11, 08 сентября, 2020

Еще 64 случая коронавируса зарегистрировали в Удмуртии

2391
09:12, 10 сентября, 2020

В России изменят режим работы врачей с коронавирусными пациентами

11:26, 10 сентября, 2020
3551

Российские больницы начнут получать вакцину от COVID-19 на следующей неделе

1946
18:39, 07 сентября, 2020

И тишина: россиянам объяснили, с какой целью звонят и молчат

1704
10:29, 08 сентября, 2020

Источник в правительстве: нового карантина в России не введут

1461
16:08, 10 сентября, 2020

В Тюменской области проведут проверку после «учений» с захватом в заложники пятиклассников

1349
12:19, 09 сентября, 2020

Коронавирус не отменит Олимпиаду-2021 в Токио

12:33, 07 сентября, 2020
2399

Ридли Скотт анонсировал съемки нового «Чужого»

1909
16:59, 07 сентября, 2020

В Греции сгорел лагерь, в котором жили 12,5 тыс беженцев

1496
14:07, 09 сентября, 2020

Ведущий специалист по индейцам Бразилии погиб от руки аборигена

1486
16:13, 11 сентября, 2020

В разрушенном взрывами порту Бейрута вспыхнул новый пожар

1268
15:23, 10 сентября, 2020

Лонгриды

Менделеевский уровень: школа Камбарки откроет профильные классы по химии

09:47, 08 сентября, 2020
2373

Понедельник: хороший, плохой, злой?

09:05, 21 августа, 2020
4179

Решая проблемы зубов

14:18, 20 июля, 2020
8723

Один за всех: для чего нужна самозанятость?

14:38, 17 июля, 2020
8071

Уборка продолжается

18:01, 10 июля, 2020
8031

Раздельный сбор мусора начали внедрять в Глазове

15:50, 08 июля, 2020
7243

Первый «ЭКОпост» открылся в Удмуртии

17:32, 29 июня, 2020
7525

От паспарту до ню: история ижевской фотографии (18+)

13:08, 22 июня, 2020
15062

Завод стоит, дым идёт

14:42, 17 июня, 2020
12579

Яратон: разделяй с любовью

19:14, 11 июня, 2020
10065

Подняться со дна

15:05, 14 мая, 2020
17618

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020
15597

Статьи

Наталья Оганезова: законопроект о ежегодной денежной выплате к началу учебного года в интересах абсолютно всех родителей

11:31, 11 сентября, 2020
1139

А вдруг это коронавирус: что делать жителям Удмуртии при ухудшении самочувствия

16:00, 09 сентября, 2020
2991

Как решить две большие проблемы Удмуртии: бедность и здравоохранение

12:20, 08 сентября, 2020
1367

В ижевском микрорайоне Люлли возводят новую автоматизированную котельную

16:46, 24 августа, 2020
2752

Жизнь после К

17:38, 21 августа, 2020
4413

На фестивале «Эктоника и Бабушкина дача» в Удмуртии собрали 890 кг вторсырья

09:19, 20 августа, 2020
2507

Здесь учились сотрудники Google и Microsoft: в Ижевске открылась ИТ-академия «ШАГ»

08:30, 17 августа, 2020
3042

Свой маленький Ижевск на природе

12:36, 13 августа, 2020
3839

Новые возможности от Газпромбанка

08:30, 29 июля, 2020
3226

Удмуртские экологи проведут свою экспертизу проекта завода в Камбарке

09:20, 25 июля, 2020
3087

В Ижевске концессионер реконструирует ЦТП на самых проблемных участках

17:56, 23 июля, 2020
3745

В Ижевск приходит культура осознанного потребления: в городе открылся первый SWOP маркет

14:39, 15 июля, 2020
3512

Массаж нерукотворный (18+)

11:00, 14 июля, 2020
6128

Лечение в лучших клиниках Израиля

09:40, 07 июля, 2020
3553

В сердце города: как проходит реконструкция теплосетей на плотине Ижевского пруда

19:06, 30 июня, 2020
4703

Давай меняться

12:25, 17 июня, 2020
5138

На пути к лучшему будущему

12:40, 16 июня, 2020
6962

Мировая премьера. Volkswagen Jetta в Удмуртии

08:30, 15 июня, 2020
3639

Все в онлайн: как Почта России помогает бизнесу пройти испытание коронавирусом

10:20, 08 июня, 2020
3291

Робот на службе энергетиков Ижевска

09:22, 27 мая, 2020
4884