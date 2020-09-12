В Игре два брата напали на полицейских

Хулиганы оказали активное сопротивление при задержании.





Игра. Удмуртия. Двое жителей Игры задержаны за драку с полицией. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртской Республике.

Установлено, что в ночь с 5 на 6 сентября 2020 года 27-летний ранее судимый житель посёлка после дискотеки отправился к отделу полиции. Будучи пьяным, мужчина стал громко материться возле отделения, затем начал стучать по окнам и входной двери.

Требования прекратить хулиганство игринец игнорировал. Вдобавок ко всему он вооружился «розочкой» с намерением оказать сопротивление полицейским. Рядом с ним в этот момент находится 21-летний ранее судимый брат, который громко кричал, науськивая своего родственника.

Завязалась драка. Хулиганы оказали активное сопротивление при задержании, оскорбляя при этом полицейских. Стражи порядка заковали дебоширов в наручники и задержали.

Мужчин обвинили в применении насилия в отношении представителей власти, их оскорблении и хулиганстве. 11 сентября для них избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.