Пенсионерка попала в реанимацию после аварии на улице Удмуртской в Ижевске

Водителя задержали.

Ижевск. Удмуртия. Пожилую женщину сбили на пешеходном переходе вблизи дома №226 на улице Удмуртской в Ижевске. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла 17 августа около 07:00. Неустановленный водитель сбил 73-летнюю потерпевшую и скрылся с места ДТП. Женщина получила множественные травмы, в настоящее время она находится в реанимации.

Сотрудникам Госавтоинспекции удалось установить автомобиль, водителя задержали. У него имелись признаки опьянения.