Ижевчанин поссорился с сожительницей и сжег дом ее родственников

Суд отправил мужчину в колонию строгого режима.



Ижевск. Удмуртия. Житель Индустриального района Ижевска устроил пожар в доме родственников сожительницы. Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры Удмуртской Республики, за это его приговорили к реальному сроку заключения.

По данным следствия, в сентябре 2019 года, поссорившись с гражданской женой, мужчина решил отомстить за обиду ее родне. Он поджег частный дом, который принадлежал брату и отцу сожительницы.

Жилище и надворные постройки сгорели дотла. Материальный ущерб от пожара составил более 3,4 млн рублей.

Суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Согласно вынесенному приговору, мстительный ижевчанин проведет 3 с половиной года в исправительной колонии строгого режима. Также ему придется возместить ущерб погорельцам.