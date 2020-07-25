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Ижевчанин поссорился с сожительницей и сжег дом ее родственников

17:06, 25 июля, 2020
Евгений Кандаков
Ижевчанин поссорился с сожительницей и сжег дом ее родственников
17:06, 25 июля, 2020
Евгений Кандаков
69
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#ущерб\n#Удмуртия\n#суд\n#пожар\n#поджог
Фото: twitter.com/gazeta42
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Суд отправил мужчину в колонию строгого режима.

Ижевск. Удмуртия. Житель Индустриального района Ижевска устроил пожар в доме родственников сожительницы. Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры Удмуртской Республики, за это его приговорили к реальному сроку заключения.

По данным следствия, в сентябре 2019 года, поссорившись с гражданской женой, мужчина решил отомстить за обиду ее родне. Он поджег частный дом, который принадлежал брату и отцу сожительницы.

Жилище и надворные постройки сгорели дотла. Материальный ущерб от пожара составил более 3,4 млн рублей.

Суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Согласно вынесенному приговору, мстительный ижевчанин проведет 3 с половиной года в исправительной колонии строгого режима. Также ему придется возместить ущерб погорельцам.

17:06, 25 июля, 2020
Евгений Кандаков
69
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#ущерб\n#Удмуртия\n#суд\n#пожар\n#поджог

 

 

 


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