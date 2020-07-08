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Житель Ижевска лишился денег, перейдя по ссылке в интернете

12:00, 08 июля, 2020
Анна Торхова
Житель Ижевска лишился денег, перейдя по ссылке в интернете
12:00, 08 июля, 2020
Анна Торхова
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#интернет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники
Фото: pixabay.com
1880
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За сутки 21 житель Удмуртии стал жертвой мошенников.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска лишился 11 тыс. рублей, перейдя в интернете по ссылке возврата НДС. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Всего за прошедшие сутки 21 житель Удмуртии перевел мошенникам деньги. Общий ущерб составил 1,2 млн рублей.

Потерпевшим звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банков. Под предлогом незаконной транзакции злоумышленники убеждали перевести деньги на различные счета. Таким образом жители «отдали» до 240 тыс. рублей. У одного из ижевчан под предлогом оформления кредита похитили более 45 тыс. рублей.

В Игре женщина для участия в розыгрыше перевела 8 тыс. рублей.

В МВД напоминают никому не называть номера своих банковских карт, пароли из смс. В случае сомнений звонить на «горячую линию» банка, номер которой указан на обороте карты.

Напомним, за прошедшие выходные дни мошенникам поверили 22 жителя Удмуртии.

12:00, 08 июля, 2020
Анна Торхова
1880
0
#интернет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники

 

 

 


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