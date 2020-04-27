Жителя Ижевска осудят за избиение женщины и прибывшего на вызов полицейского

В качестве орудия против стража порядка мужчина использовал лист гипсокартона.





Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудят молодого человека за избиение женщины и нападение на полицейского. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Установлено, что 30 ноября 2019 года 22-летний обвиняемый напился, после чего встретил в подъезде 49-летнюю незнакомую женщину, где ударил её кулаком в голову.

По сообщению о нападении на место прибыли полицейские и потребовали у хулигана документы. Вместо этого мужчина ударил одного из стражей порядка листом гипсокартона по голове.

За нанесение побоев и применение насилия в отношении представителя власти мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.