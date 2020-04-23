Виновным грозит административная ответственность.

Сарапул. Удмуртия. 23 организации в Сарапуле работали с нарушением антикоронавирусных мер. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Стражи порядка провели в городе рейд по выявлению фактов нарушения распоряжения главы Удмуртской Республики о введении режима повышенной готовности к ЧС и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

В ходе проверок правоохранители выявили 17 магазинов, торговых центров, баров и кафе, которые продавали товары и оказывали услуги, несмотря на запреты. Кроме того, 6 организаций не соблюдали санитарно-эпидемиологические нормы. По всем выявленным фактам проводятся проверки, виновных лиц планируется привлечь к ответственности.

Также в ходе рейда выявили 35 жителей, которые не соблюдали режим самоизоляции. В отношении горожан составили протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ.