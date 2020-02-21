Подозреваемый в мошенничестве в Ижевске подпер дверь холодильником, чтобы спастись от СОБРа

Мошенники «перехватывали» данные о платежных картах и номерах электронных кошельков на различных сайтах.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске и Подмосковье задержали 11 предполагаемых участников группы мошенников, которых подозревают в серии краж с банковских счетов. Об этом сообщает МВД-Медиа со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
По предварительным данным, за три месяца злоумышленникам удалось похитить более 3 млн рублей, потерпевшими являются около 200 человек. Мошенники «перехватывали» данные о платежных картах, кодах доступа к ним и номерах электронных кошельков на различных сайтах. Узнав реквизиты, сообщники покупали на чужие денежные средства товары и услуги на одном из популярных интернет-ресурсов.
Вычислить злодеев удалось благодаря помощи службы безопасности компании-владельца этого ресурса.
Один из подозреваемых, которого задержали в Ижевске, оказал правоохранителям активное сопротивление. Он отказался открывать дверь квартиры, а когда бойцы СОБРа взломали её, заперся на кухне, забаррикадировав вход холодильником. Сотрудникам спецподразделений пришлось брать помещение штурмом.
В настоящее время двое фигурантов заключены под стражу, 9 человек отпустили под подписку о невыезде.
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